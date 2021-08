Wagniskapitalgeber Picus „In der Gründerszene herrscht eine große Bereitschaft, etwas zurückzugeben“

Herr Godenrath, Herr Reichert, seit mehr als vier Jahren investieren Sie mit Picus in Jungunternehmen und beschäftigen sich sehr viel mit Gründern. Wer sind sie und wie ticken sie?

Godenrath: Es gibt gerade bei jungen Gründern vermehrt den Antrieb, es sich selbst zu beweisen: dass sie eine große Firma aufbauen, starke Leute zusammenbringen und ein Thema verändern können. Es gibt aber auch Gründer, die das sehr rational angehen und für die das Monetäre im Vordergrund steht. Das funktioniert nicht immer so gut, wie wenn ein Gründer einen intrinsischen Antrieb hat. Wenn also Gründer sich systematisch anschauen: Was sind die 20 Branchen, die noch am wenigsten digitalisiert sind – und sich dann daraus etwas aussuchen und eine Gründung starten.