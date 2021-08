Wagniskapitalgeber Picus „In der Gründerszene herrscht eine große Bereitschaft, etwas zurückzugeben“

Auch wenn es Exits vielleicht nicht in der Masse gibt, gelangen mehr und mehr junge Unternehmer zu erheblichem Wohlstand, auch durch größere Finanzierungsrunden.

Reichert: Man hat schon vor Corona den Trend gesehen, dass US-Investoren in europäische Start-ups investieren und etwa vermehrt Büros in London eröffnen. Die durch Corona stark genutzte Videotelefonie hat diese Entwicklung noch einmal beschleunigt und den Investoren mehr Komfort gegeben, in Gründer zu investieren, die sie nicht persönlich getroffen haben. Aber der Hauptgrund ist schlicht, dass hier nach wie vor weniger Kapital im Markt ist als in den USA. Dadurch sind die Bewertungen häufig noch etwas niedriger und somit attraktiver als bei vergleichbaren Firmen in den USA und das ist natürlich sehr interessant für US-Investoren.