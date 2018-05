Bewerbervergleich Dieser Algorithmus macht Abschlussnoten vergleichbar

Der so ermittelte Case-Score zeigt dem Arbeitgeber an, wie viel Prozent der Studenten in Deutschland besser als der Kandidat waren. Der Zweier-Kandidat aus Duisburg gehört zwar zu den besten zehn Prozent in VWL an seiner Universität, im deutschlandweiten Vergleich aller VWLler sind aber 62 Prozent der Abschlüsse besser als seiner. Und über alle Studienfächer hinweg zeigt sich: 54 Prozent aller Studierenden in Deutschland sind besser. Sein Konkurrent, der auch eine zwei in VWL hat, jedoch in Tübingen studiert hat, hat fast den gleichen Case-Score bekommen, obwohl er an seiner Universität nur zum Mittelfeld gehört.