Digitalökonomen Warum VWL auch bei Tech-Konzernen gefragt ist

Und manche, wie derzeit der E-Commerce-Riese Amazon, stellen sogar Volkswirte in Mannschaftsstärke ein. Seit fünf Jahren ist dort Pat Bajari, Professor an der Universität von Washington, als Chief Economist tätig. Athey und Luca schätzen, dass er in dieser Zeit 150 Ökonomen mit Doktortitel eingestellt hat. Damit beschäftige Amazon mehr Vollzeit-Volkswirte als die größten akademischen Fakultäten, so die Forscher.



Erfreuliche Nachrichten sind das auch für die rund 24.000 Studierenden, die im Wintersemester 2017/2018 laut Statistischem Bundesamt an deutschen Universitäten im Fach Volkswirtschaftslehre eingeschrieben waren. Ihre Karriereperspektiven waren zwar nicht schlecht, allerdings seit Jahren ähnlich festgefahren: In volkswirtschaftlichen Abteilungen von Banken oder in staatlichen Institutionen konnten sie ihr Wissen anwenden. Oder es beim Versuch einer akademischen Laufbahn noch weiter vertiefen.