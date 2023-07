Gestiegene Kosten im Studium Diese Grafiken zeigen, wie prekär die finanzielle Lage der deutschen Studierenden ist

Aber sieben Prozent sind hochgerechnet eben auch rund 200.000 junge Menschen – die ihr Studium aufgrund wirtschaftlicher Zwänge unterbrochen oder ganz aufgegeben haben. Das ist das aktuelle Ergebnis der Langzeitstudie „Fachkraft 2030“ von der Universität Maastricht und des Karriereportals Jobvalley. Und es in eine bedenkliche Zahl in einer Zeit, in der die Bundesregierung das Bafög kürzen will, die Unterstützung also für Studierende mit wenig Geld. Die Staatskasse soll laut aktuellem Haushaltsentwurf auf Seiten der Studierenden mehr als 400 Millionen Euro beim Bafög einsparen.