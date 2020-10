Harvard, MIT, Max-Planck An diesen Unis lehren die Nobelpreisträger

Eliteunis sind wie ein „Perpetuum mobile“



Ein Stück des Glanzes der Nobelpreisträger fällt auf die Universitäten ab, in denen die Wissenschaftler arbeiten. Von dem guten Ruf profitieren vor allem Studenten. Denn wer im Lebenslauf einen Abschluss an einer renommierten Uni vorweisen kann, hat in der Regel bessere Chancen bei der Berufswahl.



Die Frage, wie wichtig die Hochschule für Arbeitgeber ist, hat die Employer-Branding-Beratung Universum 590 Personalern gestellt. Ein guter Ruf locke besonders begabte Studenten und Professoren an, die den Erfolg der Universitäten noch weiter verstärkten, erklärt Alex Keulertz, der das Ranking betreut, der WirtschaftsWoche. „Das ist wie ein Perpetuum mobile.“



