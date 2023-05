Hochschulranking 2023 Das sind die besten Unis für Jura-Studenten

Der legendäre hohe Freizeitwert mit den Seen und Bergen in der Umgebung dürfte dafür entschädigen. Doch die hohen Münchner Mieten müssen sich Studenten und Studentinnen hingegen erst einmal leisen können: Ein WG-Zimmer kostet laut Munich Business School im Schnitt immerhin 650 Euro. Und Jura gilt als ein Studiengang, der kaum Zeit für Nebenjobs lässt. Wer sich also für Jura in München entscheidet, muss einiges an Ehrgeiz mitbringen.