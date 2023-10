Ranking: Die besten Anbieter für digitale Bildung 2023

Auch wenn es nicht die Regel sein mag, nebenberuflich ein ganzes Studium aufzunehmen: Mit seiner Neugierde ist der Student älteren Semesters nicht allein. Eine Umfrage der IU zeigt: Fast 90 Prozent der befragten Arbeitnehmer haben durchaus Lust auf eine vom Arbeitgeber genehmigte Weiterbildung. Das Angebot dafür ist größer denn je – und leichter verfügbar: Mussten Wissbegierige früher tage- oder wochenlang die eigene Wohnung gegen ein Tagungshotel in einer anderen Stadt eintauschen, können sie heute am Laptop lernen. Bot 2015 nur jedes vierte Unternehmen seinen Mitarbeitern an, sich durch E-Learning nach dem eigenen Takt fortzubilden, waren es 2020 bereits über 40 Prozent – Tendenz steigend.