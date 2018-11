Schlafstörungen? Bei Prüfungsangst sind Bier und Kaffee kein Problem

Dabei stellten die Forscher fest, dass Studenten während der Prüfungsphasen seltener zum Glas greifen, dafür aber mehr Kaffee trinken. In Zahlen: In der stressigsten Zeit haben die Studenten größtenteils zwischen zehn und 20 Tassen Kaffee pro Woche getrunken – also maximal drei Tassen pro Tag. Nur einige Ausreißer schaffen zwischen 40 und 60 Tassen, was sechs bis acht Tassen pro Tag entspricht. In ruhigen Phasen trank die Mehrheit zwei Tassen täglich. Also nur ein wenig mehr als während der Prüfungsphasen.