Studium Jura-Repetitorien sind extrem teuer – aber lohnen sie sich auch?

Großrepetitorien wie Alpmann Schmidt und Hemmer haben etwa 40 Standorte in ganz Deutschland verteilt. In vielen Städten, in denen man Jura studieren kann, gibt es auch einen Alpmann Schmidt Niederlassung, erklärt Thomas Kuglin, Rechtsanwalt und Repetitor bei Alpmann Schmidt. Schon im ersten Semester verteilen die Repetitoren kostenfreies Lernmaterial und machen so auf sich aufmerksam. Wer am Ende des Studiums teilnimmt, geht ein Jahr lang drei Tage pro Woche zu den Kursen. Darüber hinaus gibt es einmal wöchentlich eine fünfstündige Probeklausur auf Examensniveau. Pro Jahr kostet das Gesamtpaket 1920 Euro – Rabatte bekommt, wer den Jahresbetrag zu Beginn des Kurses in voller Höhe zahlt. „Das ist eine Stange Geld, das aber gut investiert ist“, erklärt Kuglin. Denn mit dem Examen lege man den Grundstein für die künftige Karriere. Wenn man erstmal im Berufsleben angekommen sei, habe man die 2000 Euro schnell wieder eingenommen. Er untermauert seine These mit verlockenden Gehältern für Absolventen. „Bis zu 140.000 Euro Einstiegsgehalt wurden in einer renommierten Großkanzlei gezahlt.“