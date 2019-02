Tipps von der Professorin Worauf es bei einer Abschlussarbeit ankommt

WirtschaftsWoche: Frau Welpe, Sie selbst haben in München und Regensburg, am MIT und an der London School of Economics (LSE) studiert. Dabei wurde auch die eine oder andere Abschlussarbeit fällig. Wie ist Ihnen die Arbeit daran in Erinnerung geblieben?

Welpe: Ich hatte das Glück, immer selbst gewählte Themen bearbeiten zu können, insofern war es mehr Spaß und Freude als reine Pflicht. Die Themen habe ich immer aus Interesse gewählt, aber wie bei jedem Menschen gilt natürlich auch für mich: „Research is Mesearch“. Die eigene Forschung hat immer auch mit Themen zu tun, die einen Menschen beschäftigen. Das merke ich auch heute noch bei meinen Studenten.