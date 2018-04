Das bietet allerdings nur Lösungen, die nicht an der Ruhezeit von elf Stunden zwischen zwei Einsätzen rütteln. Dabei haben manche Arbeitnehmer zum Beispiel den Wunsch, abends noch etwas im Homeoffice zu machen, um so Beruf und Familie besser zu vereinen. Was bleibt da an Möglichkeiten?

Flexibilisierung ist nicht verboten. Es gibt zum Beispiel Gleitzeit. Die erweiterte Gleitzeit bietet sogar einen noch kürzeren Kernarbeitszeitrahmen. Die Maßgabe ist dabei, dass die gesetzlichen Vorschriften nicht überschritten werden. Ansonsten sehe ich auch, dass in vielen Betrieben die Steuerung gar nicht mehr durch starre Arbeitszeiten erfolgt, sondern es werden Ziele ausgegeben. Das ändert alles nichts daran, dass die bestehenden Vorschriften kontrolliert werden müssen. Gerade zum Thema Vertrauensarbeitszeit hat das Bundesarbeitsgericht in ständiger Rechtsprechung bekräftigt, dass der Arbeitgeber die Arbeitszeiten kontrollieren und gegebenenfalls entsprechende Daten erheben muss. Im vorliegenden Fall hatte ein Arbeitgeber gesagt, er wisse nicht und wolle auch nicht wissen, wie lange gearbeitet wird. Damit kam er nicht durch.