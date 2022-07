So münden Vorstellungsgespräche immer noch zu häufig schnell und allein in Rätselfragen („Wie finden Sie heraus, wie viel Wasser in den Ozeanen fließt?“), die in Wirklichkeit Schlagfertigkeitsfragen sind („Ich pumpe das gesamte Wasser auf den Mond und messe dessen Gewichtszunahme“), in die Fragen nach den berühmten Stärken und Schwächen und in den Schluss: „Haben Sie selber denn noch Fragen?“ – das alte Spiel vom Unternehmen, das sich dazu herablässt, einem nervösen Neuling eine Chance zu geben.