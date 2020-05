Arbeitswelt nach Corona Kommt bald der große Büroleerstand?

Was das Bielefelder Unternehmen derzeit im Kleinen tut, beschäftigt auch Großunternehmen und Konzerne: Wie sehen die Arbeitsplätze in der Nach-Corona-Zeit aus? Jahrelang investierten sie in große Bürokomplexe. Schicke, nach den neuesten Erkenntnissen zu Ergonomie und Produktivität gestaltete Bürowelten hinter Glas-und-Stahl-Fassaden wurden zu Aushängeschildern. Je extravaganter, desto besser. Der zeitgleiche Trend zum Homeoffice blieb ein Randaspekt, nichts, das den Bedarf für Büros ernsthaft in Frage gestellt hätte. Bis die Coronakrise kam. Nun arbeiten seit bald drei Monaten große Teile der Büroangestellten von zuhause aus. Und die Fans der Heimarbeit sehen sich in all ihren Prophezeiungen bestätigt: Das Arbeiten von Zuhause oder einem anderen Ort der Wahl funktioniert.