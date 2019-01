Bahn-Managerin nimmt Auszeit „Dann ist man drin und läuft und läuft“

Nun gehen Sie in eine quasi selbstgewählte Arbeitslosigkeit, das Schreckensszenario Ihrer Jugend. Wie kommt es dazu?

Es kommt darauf an, wie man Arbeit definiert. Ich habe mich nach 25 Jahren in der Kommunikation entschlossen, einen Moment inne zu halten und mir die Zeit zu nehmen, um losgelöst vom Berufsalltag zu überlegen, wie ich persönlich meine nächsten „50“ Lebensjahre gestalten möchte. Ich empfinde das für mich als ein großes Stück Arbeit. Allerdings wird es definitiv nicht gut bezahlt. Für mich war es eine logische und konsequente Entscheidung, diesen Schritt in dem Moment zu gehen, in dem es beruflich und privat sehr gut läuft. Viele derer, die mich nun ansprechen, erzählen genau das Gegenteil: Deren Auszeit kommt zu einem Zeitpunkt, wo es ihnen nicht so gut geht. Dafür habe ich sehr großes Verständnis, der Weg ist aber sicherlich sehr viel schwerer. Man braucht doppelte Energie, um zuerst die Seele heilen zu lassen und dann die Neuorientierung anzugehen. Ich gehe den anderen Weg, fühle mich in mir wohl und versuche jetzt, aus dieser Stärke heraus die Energie zu nutzen. Ich habe Kommunikation und Marketing gemacht – nun will ich wissen: Was macht mich als Mensch privat und im Beruf sonst noch aus, wo könnte ich mich hin entwickeln?