Bill Gates Vom schüchternen Nerd zum Weltverbesserer

Und dabei wird der sonst so steife Manager plötzlich leidenschaftlich: „Milliarden von Menschen fehlt es an Zugang zu Trinkwasser, an bezahlbaren Medikamenten, an einem Dach über dem Kopf – das werden die Aufgaben für die nächste Dekade und darauf müssen wir in Zukunft viel mehr unsere Aufmerksamkeit richten.“ Was die Vereinten Nationen Anfang der Nullerjahre als „Millenniums-Entwicklungsziele“ definieren, Gates trägt es sich in dem Interview geradezu als Auftrag vor – an sein Unternehmen, aber fast noch mehr wohl an sich.