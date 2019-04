Christoph Bamberger „Manager sind gesünder als der Durchschnitt“

Was sind die Motivationen, mit denen Menschen zu Ihnen kommen?

Die meisten kommen aus eigenem Antrieb, aber es braucht dafür schon einen besonderen Anlass. Ganz selten sind die Leute bei bester Gesundheit, wenn sie hier hinkommen. Es kann zum Beispiel sein, dass man in einer bestimmten Situation das Gefühl hat, nicht mehr so fit zu sein wie früher oder dass man eine anstrengende Woche im Büro nicht mehr ganz so gut wegsteckt. Eine weitere Motivation ist es, wenn im näheren Umfeld bei Kollegen oder Freunden eine schwere Krankheit festgestellt wird.



Ist das auch eine Frage des Alters?

Teilweise. Mit 30 haben viele noch das Gefühl, unsterblich zu sein. Das ändert sich ab 40 allmählich. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass das gefühlte Alter der meisten Menschen heute jünger ist als früher. Immanuel Kant wurde im Alter von 50 Jahren als ehrwürdiger Greis empfangen, heute sieht man sich mit 50 nicht mehr als alt. Das ist nicht nur rein körperlich bedingt, sondern hat viel mit Mentalität zu tun. Die Leute gehen selbstverständlich auch in dem Alter mit Jeans und T-Shirt ins Büro und machen in ihrer Freizeit Aktivurlaube. Das ist kein Jugendwahn, sondern zu begrüßen. Es wird erst kritisch, wenn man anfängt, äußerliche Zeichen des Alterns an sich nicht zu akzeptieren.