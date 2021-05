Der Ursprung meiner Karriere: Barbara Hendricks „Mit Fridays for Future hätte ich meine Vorhaben schneller durchsetzen können“

Nach dem Studium in Bonn begann ich meine erste Vollzeitstelle in der Pressestelle der SPD-Bundestagsfraktion. Als Referentin verfasste ich Kommuniqués zu den Reden des Parteivorsitzenden Willy Brandt in der Fraktion. Die diktierte ich danach unserer Sekretärin an der Schreibmaschine. Ich selbst kam nach Stationen in der Lokal- und Landespolitik 1994 zum ersten Mal in den Bundestag.