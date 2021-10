Der Ursprung meiner Karriere: Konstantin Guericke „Wissen weiterzugeben ist ungeheuer befriedigend“

Als Austauschschüler in den USA traten an unserer Highschool in Pennsylvania Werber von Universitäten auf. Auch von Stanford. Die Uni hätte ich mir finanziell nie leisten können. Aber es gab Stipendien, auch für Ausländer. Die Chance war winzig, aber ich habe mich trotzdem beworben. Und wurde genommen, was ungefähr 60 Prozent der Studiengebühren deckte. Später gründete ich LinkedIn mit drei Kommilitonen.