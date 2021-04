Der Ursprung meiner Karriere: Wolfgang Ischinger „Die Währung der Diplomatie heißt Vertrauen“

Gegen den Willen meiner Eltern bekam ich als 16-Jähriger ein Stipendium ins Zukunftsland USA. Da war mir klar: Ich will raus in die Welt. Während des Jurastudiums in Bonn finanzierte ich mir Autos und Ferien als Skilehrer in den Alpen. Tiefschnee fahre ich noch heute. Ein Stipendium der Harvard-Law-School führte mich zur Uno, wo ich für Generalsekretär Kurt Waldheim arbeitete.