Exklusives Fallbeispiel So fördern Sie eine offene Kultur in Ihrem Team

Die Gruppe, die sich auf die Beseitigung von Blockaden konzentrierte, verbesserte sich ebenfalls, allerdings in geringerem Maße – um 6 Prozent mehr als die Kontrollgruppe. Beide Interventionsgruppen zeigten am Ende des Experiments sowohl praktische als auch statistisch signifikante Verbesserungen.



Bei genauerer Betrachtung entdeckten wir jedoch Nuancen in unseren Ergebnissen. Erstens war der Effekt beider Behandlungen besonders ausgeprägt, wenn wir unsere Analyse auf die Teams beschränkten, die anfangs relativ niedrige Werte bei der psychologischen Sicherheit erzielt hatten. Dies deutet auf einen Effekt der abnehmenden Grenzerträge hin, wenn sich die Teams bereits besonders psychologisch sicher fühlten.



Die Individuationsbehandlung für Teams im unteren Bereich der psychologischen Sicherheit verbesserte ihre Werte um 19 Prozent mehr als die Kontrollgruppe, und die Gruppe, die Blockaden entfernte, verbesserte ihre psychologische Sicherheit um 14 Prozent im Vergleich zur Kontrollgruppe. Es war ermutigend, solche Verbesserungen bei den Mitarbeitern zu sehen, die es am meisten brauchten.