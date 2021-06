Gipfeltreffen der Weltmarktführer Darum gibt es weniger Frauen in Führungspositionen

Und auch Birgit Felden, Leiterin des Studiengangs Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, findet es wichtig, Frauen den Weg in Führungspositionen zu erleichtern. Aber es sei nicht damit getan, nur Frauenförderungsprogramme zu schaffen. Auch Männer sollten unterstützt werden – damit es für sie selbstverständlicher werde, in Elternzeit zu gehen und den Weg für Frauen in Führungspositionen frei zu machen. Als Ergänzung könne die Frauenquote helfen.