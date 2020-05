Gleichberechtigung „Männer müssen ihre Privilegien abgeben“

WirtschaftsWoche: Herr May, viele Männer halten nichts von einer Frauenquote in Unternehmen, egal für welche Etage. Ein häufiges Argument: Es arbeiteten weniger Frauen in den meisten Unternehmen, mit einer Quote hätten sie bessere Chancen aufzusteigen, als Männer. Was sagen Sie dazu?

Christoph May: Es ist auf jeden Fall immer super, wenn Männer nichts davon halten, dass Frauen Gleichberechtigung anstreben… Spaß beiseite, Fakt ist: Frauen werden benachteiligt. Von Frauen gegründete Start-ups haben 2016 neunmal weniger Kapital einsammeln können als die von Männern gegründeten. Selbst die relativ junge Start-up-Szene ist durch und durch männlich dominiert. Ohne Quote bleiben Männer in ihrer monokulturellen Blase und glauben, dass sie schon ganz gender-paritätisch arbeiten.