Homeoffice: So gelingt die Führung aus der Ferne

Wie also gelingt die Führung aus der Ferne?



In virtuellen Besprechungen jedem Mitarbeiter zu Beginn die Gelegenheit geben zu berichten, was ihn gerade bewegt, empfiehlt etwa Ingmar Remus, der bei der Kölner Kommunikationsberatung Siccma Media, die vor allem Führungskräfte aus der Technologiebranche berät: „Der persönliche Austausch kommt zurzeit häufig zu kurz, schließlich entfallen das Schwätzchen in der Teeküche und das Gespräche in der Kantine. Manager sollten deshalb „in den Online-Meetings nicht nur den Stand der Projekte abfragen.“ Auch würden sich gerade in der Krisenzeit viele Teammitglieder nach entsprechender Leistung in der Ausnahmesituation auch besonders über ein Lob freuen.