Interview aus dem Jahr 2016 Die Management-Prinzipien von Kazuo Inamori

WirtschaftsWoche: Das Motto Ihrer Management-Philosophie lautet „Respektiere das Göttliche und liebe die Menschen“. Wann haben Sie zuletzt bewusst an Ihr Motto gedacht?

Kazuo Inamori: Ich bin jetzt 84 Jahre alt, im Ruhestand und lese viel. Ein paar Mal in der Woche fahre ich in mein Büro bei Kyocera und treffe das Management. Dabei frage ich mich jedes Mal, wie wir als Menschen sein sollen. Eine Lehre ist, dass wir demütig und niemals arrogant sein sollten. Mit dem Alter wächst die Gefahr, arrogant zu werden. Daher kontrolliere ich mich strikt und frage mich, ob ich demütig genug bin.