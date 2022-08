Vereinbarkeit von Familie und Beruf „Bismarck hat sich für Work-Life-Balance nicht interessiert“

Inzwischen bieten Unternehmen ihren Mitarbeitern Workation an – also die Möglichkeit, am Urlaubsziel zu arbeiten. Ein Viertel der Arbeitnehmer arbeitet auch im Urlaub, zeigte kürzlich eine Umfrage. Es kommt also unweigerlich zu Überschneidungen zwischen Arbeit und Privatleben. Ist ein Konzept wie Work-Life-Balance in einer modernen Arbeitswelt nicht realitätsfern?

Bei Kopfarbeitern ist die strikte Trennung zwischen Arbeit und Privatem kaum mehr realistisch. Denken Sie etwa an Schriftsteller, Architekten, Programmierer oder an Journalisten wie Sie. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie nicht auch in Ihrer Freizeit über neue Themen grübeln. Die Annahme, dass es eine völlige Trennung zwischen Job und Privatleben gibt, ist heute illusorisch. Und dennoch müssen Arbeitgeber wie Arbeitnehmer darauf achten, dass das Privatleben nicht unter dem großen Einfluss der Arbeit leidet. Sonst drohen die psychischen Krankheiten, über die wir gerade sprachen.



Lesen Sie auch: Der Zeitgeist kultiviert ein ruinöses Verständnis von Arbeit und Leistung. Oder: Warum ich stolz darauf bin, im Urlaub zu arbeiten.