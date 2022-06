„Scholz lässt Arroganz-Vorwurf zurückweisen.“ So klingen die Schlagzeilen zum Vorfall aktuell. Und das allein ist schon Ausdruck der Hilflosigkeit der Bundesregierung nach dem rhetorischen Versagen des Bundeskanzlers auf einer G7-Pressekonferenz. Denn wie soll man zurückweisen, was andere zu tausenden so empfinden?