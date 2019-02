Im Fall mit dem bescheuerten weißen Anzug habe ich mich auch deshalb dazu hinreißen lassen, Geld für etwas hinzuknallen, was ich nicht brauchte, weil ich Gastgeber Stefan sympathisch fand. Wir hatten zuvor gut zusammengearbeitet, zusammen gelacht, die gleiche Busfahr-Routine. Die Wellenlängen passten zusammen. Und so saß das Geld locker. Er hat sich ja nicht verstellt. Nichts vorgetäuscht. Es war meine Entscheidung. Ich habe mich gerne freiwillig von der Methode dieser privaten Verkaufs-Party übermannen lassen. Aus Sympathie. Kein Vorwurf an Stefan.