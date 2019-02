Auch ich habe schon einmal probiert, mit dem Faktor „Sympathie“ zu bekommen, was ich wollte. Damals saß ich - frisch von der Uni runter - bei einem älteren Mann um die 75 Jahre am Esstisch. Er sollte nach meinem Willen mein neuer Vermieter werden. Die Wohnung, die er inseriert hatte, lag toll mitten in Köln-Ehrenfeld, war originell geschnitten und erschwinglich.