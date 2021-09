Es stimmt schon: Bislang hatten diejenigen, die nach dem Kontakt mit einem Coronapatienten nicht arbeiten können, Anspruch auf Entschädigung. Die Unternehmen gehen in einem solchen Fall in Vorlage für den Staat - und können sich den Lohn erstatten lassen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis gehen die Arbeitgeber in Vorlage – und können dann lange darauf warten, bis der Lohn erstattet wird.