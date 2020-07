Manager in China Es braucht Stäbchen, Respekt und viel Geduld

In China werde Vertrauen in die Fähigkeiten einer Person vor allem über persönliche Aspekte und ein Netzwerk aufgebaut, so Lerch. Daher gehöre es zum guten Stil, sich von einer Autoritätsperson vorstellen zu lassen. Für Rohe übernahm das der globale Vertriebsleiter von SMS. „Meine grauen Haare haben zusätzlich geholfen“, ergänzt Rohe lachend. Und trifft mit dem Scherz einen Punkt: „Rang und Seriosität lassen sich zwar durch Kompetenz aufwiegen, letztere ist allerdings nicht so deutlich sichtbar“, sagt Doris Fischer, Professorin für China Business and Economics an der Uni Würzburg. Auch die Tischordnung richte sich in China strikt nach Hierarchien. Diejenigen mit der höchsten Stellung sitzen sich in Verhandlungen gegenüber, der Ranghöchste werde zuerst begrüßt. Diese Rituale gründeten tief in der chinesischen Kultur, auch das politische System wirke sich aus, so Lerch: „Die Bürger sind nicht dazu erzogen, Meinungen frei zu äußern, sondern sich unterzuordnen.“