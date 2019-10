Wann begegnet Ihnen New Work in der Praxis?

Auch ich habe an der einen oder andere Stelle New Work als Eliteprojekt kennengelernt, in der Praxis aber nicht erlebt. Mit wenigen Ausnahmen ist New Work noch nie in Gänze in einem Unternehmen angekommen. Bei Restrukturierungen muss ich mir natürlich überlegen, wie ich die Arbeit organisiere, damit sie allen gerecht wird. Und als Manager muss ich mich natürlich mit den Inhalten von New Work beschäftigen und will es auch. Die Frage ist nur, wie man diesen Begriff, der nicht hinreichend präzisiert ist, in den Unternehmensalltag überführt, in die Praxis.