Persönliche Haftung von Geschäftsführern „Dieses Risiko haben die wenigsten Top-Manager auf dem Radar“

So wirft auch gerade der Insolvenzverwalter Horst Piepenburg der fünfköpfigen Führungsriege von Solarworld vor, dass sie nicht erst im Mai 2017 sondern schon ein Jahr zuvor hätte Insolvenz anmelden müssen. Die ehemaligen Manager sollen nun 731 Millionen Euro zahlen – das ist die Höhe der getätigten Zahlungen in diesem Zeitraum.

Dieser Fall ist typisch. Ich erlebe das in meiner Praxis immer häufiger und in 90 Prozent der Fälle folgt außer den Schadenersatzforderungen der Insolvenzverwalter auch noch ein Strafverfahren gegen die Top-Manager persönlich. Wenn die Forderungen denen etliche Jahre später in den Briefkasten flattern, bekommen die fast einen Herzinfarkt.