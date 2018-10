Persönlichkeitstest „Man muss das nicht mitmachen“

Welches Bedürfnis erfüllt der MBTI noch?

Ich glaube, man verspürt eine Zugehörigkeit, wenn man seinen Typ weiß. Man ist Teil der Gemeinschaft, die vom MBTI in die gleiche Schublade gesteckt wurde. Man ist in dieser Welt der Typen also einerseits total individuell und besonders, andererseits aber eingebettet in einer Gruppe, die einen versteht und so sieht, wie man wirklich ist. Das hilft Menschen dabei, einen Narrativ um sich erschaffen. Basierend auf seinem Typ kann man sich selbst verstehen und akzeptieren lernen. Es hilft, seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine mögliche Zukunft zusammenzubinden.