So arbeite ich #2 | Alice Mascia „Ich trainiere jeden Morgen, sieben Tage die Woche“

Welches Buch hat Sie am meisten inspiriert?

Erich Fromm, „To have or to be“. Ich habe es als Teenager geliebt, weil es mir die Voreingenommenheit der gegenwärtigen Gesellschaft und Kultur gegenüber Besitz und Macht bewusst gemacht hat. Im Gegensatz zur Konzentration auf das Sein und die Kultivierung einer Gesellschaft des Respekts vor der Natur, der Entwicklung der Menschen und des Teilens von Leben und Erfahrung, erfüllen Besitz und Macht die tiefen Bedürfnisse eines Menschen nicht und sind zumeist nur von kurzer Dauer. Ich kann diese Lektüre daher allen empfehlen, die auf der Suche nach ihrer Mitte und ihrem persönlichen Glück sind.



