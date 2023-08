So arbeite ich #4 | Céline Flores Willers „So kann ich aus 8 Stunden Arbeitszeit easy 16 Stunden machen“

Wie steht es um Ihre Work-Life-Balance?

Ich bin Unternehmerin und klassische Work-Life-Balance gibt es in dem Sinne für mich nicht. Ich arbeite immer und nie und für mich persönlich ist es perfekt so. Vor allem möchte ich dann arbeiten, wenn ich produktiv bin – und das ist zum Beispiel auch nachts. Wichtig sind für mich persönlich viele kurze Pausen. Ich lege öfters mal ein langes Wochenende ein und fahre dann auch weg, um den Kopf freizubekommen. Mein Umfeld spiegelt mir übrigens auch, wenn es Zeit für eine Pause ist. Im August jetzt bin ich zum zweiten Jahr in Folge einen ganzen Monat weg, es geht nach Kolumbien. Mein Team ist mittlerweile so gut strukturiert und die Teamleiter so stark, die kommen auch ohne mich klar. Da lösche ich wirklich alle Apps, dieses Jahr will ich sogar mein privates WhatsApp deinstallieren!