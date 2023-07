WiWo Top-Kanzleien: Die Furcht vor dem Dominoeffekt

In Gefahr sind selbst gesunde Betriebe. Sie könnten ohne eigenes Zutun durch Engpässe in der Lieferkette mitgerissen werden, schildert Insolvenzverwalter Dirk Andres. Zum Beispiel im Maschinenbau: Fehlt nur ein kleines Teil, kann eine ganze Maschine nicht fertiggestellt und somit nicht ausgeliefert werden. „Das kann selbst ein finanziell gut ausgestattetes Unternehmen schnell in Liquiditätsprobleme bringen“, sagt Andres. Denn nicht nur die Einnahmen verzögerten sich dadurch erheblich, obendrein könnten Schadensersatzforderungen der Kunden drohen.



Je nachdem, an welcher Stelle das eigene Unternehmen in der Lieferkette steht, wirken sich Engpässe auch erst später aus, beobachtet Insolvenzverwalter Köster: Braucht der Zulieferer, der Gummidichtungen bezieht, die Teile erst später, weil er die nötigen Kabelbäume selbst nicht bekam, erhält sein Kunde auch erst Monate später die Ware – und zahlt auch erst später. So geriet der Automobilzulieferer Continental durch seine gestörten Lieferketten in einen Engpass bei Steuerungschips, VW musste in der Folge an mehreren Standorten die Produktion drosseln. Dax-Konzern Conti zog daraus eine Lehre: Um vorzubeugen, setzt er heute auf mehr Lagerhaltung und Frühwarnsysteme. Zudem behält Continental die wirtschaftliche Lage seiner Lieferanten deutlich stärker im Auge.