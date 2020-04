Zähes Euro-Finanzministertreffen „Das liegt nicht am Video, sondern an schlechter Vorbereitung“

Bei den Politikern auf EU-Ebene sehen wir gerade das Gegenteil. Die Sitzungen dauern lang und enden ohne Ergebnis. Woran liegt das?

Meetings bis tief in die Nach ohne Ergebnis gab es ja früher auch schon. Das liegt nicht am Video, das liegt an der unprofessionellen Vorbereitung. Ich bin ein Gegner davon, dass man bis um drei in der Früh verhandelt. So etwas gibt es in der Wirtschaft nicht. Da ist man gezwungen, zu einem Ergebnis zu kommen. Da herrscht eine andere Dynamik.