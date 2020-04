Karriereleiter Homeoffice: Was wir nach Ende der Kontaktsperre beibehalten sollten

Ich kenne eine Redaktion, da findet die Nachmittagskonferenz mit ungefähr acht Leuten jetzt im Foyer statt. Einfach um die zwei Meter einhalten zu können. Da stehen dann die Leute in einem großen Kreis. Ganz ohne Tische. Das geht, weil bis auf ein paar Seiten Papier und einem Kugelschreiber in der Hand wird da nichts gebraucht. Und es sieht dann so ein bisschen aus, wie auf einem Kindergeburtstag, wenn der Plumpsack umgeht. Aber jetzt kommt´s. Die Konferenzen sind seitdem viel kürzer.



Bislang hat die Konferenz stattgefunden in einem Raum, in dem hatten zwei Kollegen Zugriff auf ihren Computer. Und während der Gespräche haben die dann direkt Änderungen in ihrem Redaktionssystem vorgenommen. Das war effizient für die beiden, aber die anderen mussten warten. Jetzt werden die Einträge ins Redaktionssystem vorher oder nachher erledigt. Das ist letztendlich Büro-Effizienz aus seuchenhygienischen Gründen. So verrückt das klingt.