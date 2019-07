Zoff in Familienunternehmen „Frieden ist nie mehr eingekehrt“

Was ist nach Ihrer Lebenserfahrung das größte Risiko für den Frieden in Familienunternehmen?

Für mich ist das größte Risiko im Familienunternehmen das, was ich als Veränderungsrisiko bezeichne. Wenn sich die personelle Situation ändert, wenn das gemeinsame Verständnis unter den Eigentümern in die Brüche geht, wenn das tradierte Werteverständnis angezweifelt wird, dann ist der Fortbestand des Unternehmens in Gefahr.



Die Ursachen können vielfältig sein. Wenn von zwei Söhnen innerhalb der Geschäftsführung der eine plötzlich verunglückt, dann stellen sich naturgemäß für die Familie grundlegende neue Fragen. Oft sind es auch Kleinigkeiten, die Streit auslösen. So, wenn einer der Gesellschafter höhere Bezüge erhält als sein Partner, wenn einer der Gesellschafter überteuerte Geschäftsreisen antritt, wenn einer Vorzüge genießt, die der andere ihm neidet. Es kann der Gärtner sein, der nur einen der beiden Geschäftsführer bedient, es kann der Chauffeur sein oder es können überhöhte Restaurantrechnungen sein.