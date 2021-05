Die Zukunft der Gates-Stiftung „Die Stiftung ist ein philanthropischer Panzerkreuzer“

Und sie weiß ihr Geld zu nutzen: Weit oben auf der Prioritätenliste der Stiftung steht die Verbesserung der Gesundheitsversorgung in der Dritten Welt. In den vergangenen Jahren hat sie Milliarden Dollar in die Bekämpfung von Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose und anderen Infektionskrankheiten gesteckt. Zu diesem Zweck unterstützt die Foundation auch die Entwicklung und Verbreitung von Impfstoffen. Auch das Covid-19-Vakzin wurde mit rund 156 Millionen Dollar gefördert.



Die Scheidung hat nun das Potenzial, diesen Fokus der Stiftung zu verschieben. „Es ist denkbar, dass sich die Stiftung formal oder informell aufspaltet“, so Peter Frumkin, Leiter des Center for Social Impact Strategy an der University of Pennsylvania. Möglich wären künftig getrennte Bill- und Melinda-Gates-Stiftungen, aber auch eine größere Unabhängigkeit der Ex-Partner voneinander im bestehenden System sowie neue Spenden-Vehikel, die von der bestehenden Stiftung finanziert werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die ehemaligen Eheleute neben der bestehenden Stiftung jeweils noch eigene philanthropische Organisationen gründen und aus ihrem Privatvermögen finanzieren. Auch das würde die Schlagkraft der bestehenden Struktur womöglich schwächen.