Die Autoren stellen klar, dass auch private Schulen weit überwiegend vom Staat finanziert werden, weil sie einen grundsätzlichen Anspruch auf Subventionierung haben, was die Länder tragen. Prinzipiell besteht ein Verbot der Sonderung - Privatschulen dürfen eigentlich nicht teuer sein, um eben nicht elitär im finanziellen Sinne zu werden. Die Friedrich-Ebert-Stiftung moniert, diesem Grundsatz werde nicht immer ausreichend Beachtung geschenkt. So soll das durchschnittliche monatliche Schulgeld 160 Euro nicht überschreiten, liegt in der Realität aber zwischen 170 und 300 Euro. "Die Sorge, die Schulen in privater Trägerschaft könnten gegen das Sonderungsverbot verstoßen, ist nicht unbegründet", heißt es in der Studie.