Fülle des Leerlaufs Ein Lob der Langeweile

In einem zweiten Versuch wiederum verglichen die Wissenschaftlerinnen eine Gruppe, die Telefonnummern abschrieb, mit einer anderen, die im Telefonbuch nur blättern durfte. Auch hier korrelierte gesteigerte Langeweile mit Einfallsreichtum: Den Telefonbuchlesern fiel alles Mögliche ein, was man mit Plastikbechern anstellen könnte. Jedenfalls mehr als den Abschreibern.

Ödstrecken im beruflichen Alltag, so folgerten die Forscherinnen, sind besser als ihr Ruf: Ein episodischer Leerlauf lädt zum Um-die-Ecke- und Ins-Blaue-Denken ein, zu Erkundungen jenseits des Konventionellen. „Wenn wir tagträumen“, so Sandi Mann, „zapfen wir das Unterbewusste an“: Es bringt uns auf neue Ideen.