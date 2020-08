Durch die Pandemie in den Burnout Manager gehen wegen Corona häufiger in Therapie

Der Grund: Depressionen und Angstzustände haben infolge der Coronakrise stark zugenommen und auch nicht vor jenen halt gemacht, die Stress an sich gewohnt sind. Ulf Kepper berät seit seinem eigenen Burnout vor neun Jahren Führungskräfte, wie ein Leben nach einem Burnout gelingen kann – oder wie sie es erst gar nicht so weit kommen lassen. Er beschreibt den teuflischen Kreislauf, in den Spitzenmanager nur allzu schnell geraten, so: „Die Belastungen in hohen Positionen sind ohnehin hoch. Ein Burnout oder vielleicht sogar eine Depression kommt nicht einfach so. Man hat das Gefühl, dass es nicht richtig rund läuft, man ist ständig unter Spannung, kommt nicht zur Ruhe. Viele sagen sich: Ich bin halt Manager, das muss so sein.“