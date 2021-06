5. to emancipate: Keine Frage, auch auf Englisch können Mann und Frau sich emanzipieren – solange es in einem großen Rahmen (und meistens über einen längeren Zeitraum) passiert: During the 20th century women fought to emancipate themselves from society's paternalistic structures. Oder: As consumers we must emancipate ourselves from the forces of surveillance capitalism. Wer in zwischenmenschlichen Beziehungen Emanzipation wittert, muss andere Formulierungen wählen, da man sich im Englischen zum Beispiel nicht von einzelnen Personen emanzipiert: Sie hat sich nie von ihren Eltern emanzipiert – she has never established her independence. Oder: Angela Merkel brauchte zehn Jahre, um sich von Helmut Kohl zu emanzipieren – it took her ten years to move out of his shadow/from under his shadow.