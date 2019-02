 Personio: „Wir wollen das nächste SAP für Personaler werden“

Wieso haben Sie ausgerechnet die Personalabteilungen ausgewählt?

Einer meiner Mitgründer hat vorher in einem Unternehmen gearbeitet, in dem die Personalabteilung überhäuft war mit administrativen Aufgaben. Die Angestellten hatten kaum Zeit, sich um Themen wie Mitarbeiterbindung zu kümmern. Das ist der objektive Grund, warum es wichtig ist, sich diesen Bereich vorzuknöpfen. Mein persönlicher Antrieb ist, dass es jeden Mitarbeiter betrifft. Wenn wir mit dem Team auf dem Oktoberfest sind und Wäscheklammern mit dem Personio-Logo an unserer Tracht hängen, dann kommen die Leute und sagen: „Hey, da trage ich immer meinen Urlaub ein!“