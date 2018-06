Philosoph Jürgen Werner „Dann stehen wir vor uns selber“

Aber stellt sich Langeweile nicht automatisch ein? In den Pausen, in den Lücken zwischen unseren Aktivitäten?

Nicht unbedingt, ich empfinde jedenfalls eine Pause, gerade zwischen anstrengenden Aufgaben, nicht als langweilig, sondern eher als willkommene Möglichkeit, Atem zu holen. Und vergessen wir nicht: Die Langeweile hat viele Gesichter. Es gibt eine Langeweile, in der sich die Zeit dehnt, in der sie uns auf den Leib rückt, je öfter wir auf die Uhr gucken. Aber es gibt auch eine Langeweile, in der die Zeit zum Raum wird, der sich uns öffnet. In der wir eingeladen sind, uns gelöst von dem zu bewegen, was uns sonst bedrängt und beengt – eine beglückende, befreiende Erfahrung.