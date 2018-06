Dazu zählt bekannterweise Alkohol. Aber auch unterbrochener Schlaf gilt gemeinhin als nicht so erholsam. Sie verweisen darauf, dass es früher unüblich und auch nicht automatisch verkehrt sei, mitten in der Nacht eine Weile wach zu sein, etwas zu lesen und dann weiterzuschlafen.

Die Erkenntnis, dass das künstliche Licht, beginnend bei den Laternen, uns um den Schlaf gebracht hat, ist nicht neu. Deswegen hat man früher geschlafen. Das ist auch heute so. Ein Kollege hat Studenten ohne jede Unterstützung durch Technologie einige Tage im Wald leben lassen – sie haben signifikant länger geschlafen als sonst. Der polyphase Schlaf, wie wir das nennen, kann funktionieren. Im Moment sind wir darauf gepolt, am Stück zu schlafen und das hat auch seinen Sinn. Aber man kann durchaus einmal zwei und einmal sechs Stunden schlafen oder auch zweimal vier Stunden – die Erholung wäre gegeben. Der „Ronaldo-Schlaf“, von dem in der Presse oft zu lesen ist mit 90 Minuten Schlaf alle vier Stunden, der dürfte problematisch sein. Man kann Schlaf nicht erzwingen, sondern nur, wenn man müde ist. Es gibt verschiedene Tiefs am Tag, die kann man klugerweise natürlich nutzen. Wir sprechen heute von sieben bis siebeneinhalb Stunden Schlaf pro 24 Stunden – ob ich die am Stück oder unterbrochen absolviere, ist im Moment egal – die Wissenschaft hat keine Erkenntnisse, dass der polyphase Schlaf schlechter sei.