Ich gebe zu: Einen sich anbahnenden Nieser einfach so in die Maske donnern zu lassen, das fühlt sich am Anfang so an, als wenn man im Krankenhaus unter der warmen Decke in die Bettpfanne pullern soll. Alles in einem sträubt sich dagegen. Es passt nicht. Die Maske soll doch sauber bleiben.