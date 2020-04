Aber ansonsten: Freie Bahn! Wir denken dieser Tage doch so vieles unkonventionell neu. Weg mit dem alten Ballast aus Das-war-schon-immer-so-Zeiten. Warum etwa soll wie noch heute das Geschlecht eindeutig aus dem Namen herauslesbar sein, wenn doch mittlerweile anerkannt ist, dass die bloße Einteilung in Mann und Frau zu kurz greift? Und vor allem: Was geht uns das Geschlecht des Namensträgers eigentlich an? Nur weil das bislang üblich war, muss es nicht für alle Ewigkeit Bestand haben. Der Name ist doch kein Service für andere. Wir haben kein Recht darauf, die kulturellen Wurzeln aus dem Namen eines Mitmenschen herauszulesen (deshalb wird Wojciech zu Adalbert), der Beruf geht schon lange nicht mehr aus dem Namen hervor (nur die wenigsten Schneider heißen heute Schneider, ähnlich bei den Bäckern usw.). Warum dann dieser Anspruch auf die Info zum Geschlecht im Vornamen?